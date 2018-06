O tribunal de Santa Cruz condenou à inibição de condução de veículos por 35 dias um motociclista que foi apanhado pela PSP a circular a 182 quilómetros/hora no túnel da via rápida no Caniçal. A infracção foi detectada a 4 de Janeiro de 2016, tendo a Direcção de Transportes aplicado ao acelera uma coima e a interdição de condução por 65 dias. O condutor não se conformou e recorreu ao tribunal, que acabou por baixar a interdição para 35 dias.