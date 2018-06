Turista cai e morre em hotel do Caniço

Uma mulher, de nacionalidade estrangeira, sofreu ontem uma queda numa casa de banho de uma unidade hoteleira localizada no Caniço.

A vítima, cuja idade é desconhecida, bateu com a cabeça e entrou em paragem cardiorrespiratória. No local estiveram os Bombeiros Municipais de Santa Cruz e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) mas as manobras de reanimação revelaram-se infrutíferas e a turista acabou por falecer no local, por volta das 13h30. A Polícia de Segurança Pública (PSP) tomou conta da ocorrência. A.F.