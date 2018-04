Turismo procura consenso com CMF para obras com verbas do jogo

Os membros da Comissão Encarregada do Estudo e Elaboração do Plano de Obras da Zona de Jogo do Funchal reúnem, nesta quinta-feira, 26 de Abril, para aprovar do plano de obras a executar com recurso às verbas arrecadadas através da referida zona do jogo.

Ao que o DIÁRIO apurou, as verbas do jogo a serem transferidas para a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, por parte do Turismo de Portugal para o corrente ano, estão destinadas a três grandes obras – Museu do Romantismo, Núcleo Histórico de Santo Amaro e Museu dos Clássicos, numa definição que resulta do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde o ano passado.

A transferência que decorre da legislação em vigor e que, conforme previsto no n.º 3 da Portaria 410/2015, de 30 de Dezembro, também deixa claro que os financiamentos dos projectos através das verbas da Zona de Jogo do Funchal, pelo Turismo de Portugal, “são concedidos à secretaria regional com a tutela do setor do turismo ou a outra (s) entidade (s) por esta indicada”. Neste caso concreto, tem sido a Secretaria Regional do Turismo e Cultura a liderar o processo.

O problema é, segundo apurámos, a Câmara Municipal do Funchal pretender incluir, nos apoios à programação para este ano, outros projectos, intenção que foi manifestada numa altura em que a proposta para o Plano de Obras de 2018 já havia sido submetida ao Turismo de Portugal, segundo a mesma fonte.

Aliás, as três obras constantes do plano remetido já estão previstas no Orçamento da Região para 2018, aprovado pela Assembleia Legislativa e constante no decreto legislativo respectivo.

Confrontada pelo DIÁRIO, a secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, confirma a situação e alude à proposta apresentada pela Câmara “como uma posição que peca por tardia”. Ainda assim, admite que “existe, da parte do Governo Regional, toda a abertura para analisar os projetos em causa e a sua integração no âmbito das verbas previstas para um próximo Plano de Obras”.

A governante sublinha que as três grandes obras já incluídas na programação deste ano assumem “uma importância vital na requalificação da oferta turístico-cultural da cidade e na revitalização das zonas a que estão afectas”.

Reforça Paula Cabaço: “No caso do Museu do Romantismo (Quinta do Monte), estamos a falar da criação de um novo espaço de fruição cultural que simultaneamente contribuirá para diferenciar a nossa oferta turística e dinamizar a freguesia do Monte, tal como acontece com a requalificação do Núcleo Histórico de Santo Amaro, onde o principal objetivo passa pela recuperação de todo aquele espaço e pela criação de um roteiro de visita que ajude a compreender a história e o património que ali se retrata, associado ao início do povoamento da Ilha». Já no caso do Museu dos Clássicos, «está em causa a requalificação de uma zona que acaba por ser a porta de entrada de mais de meio milhão de turistas por ano”.

A secretária refere, ainda, que a inclusão de novos projetos, nesta fase tão adiantada, “viria a colocar em causa todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo do último ano, penalizando os prazos e a execução do que já estava previsto, inclusive, junto do Turismo de Portugal”.