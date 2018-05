Turismo avança já com obras financiadas pelo jogo

Na sequência da aprovação do Plano de Obras para 2018, com recurso às verbas da Zona de Jogo do Funchal, na passada quinta-feira, com os votos favoráveis da Secretaria do Turismo e Cultura, do Turismo de Portugal, do Serviço de Regulação e Inspecção de Jogos e contra da Câmara do Funchal, que pondera levar o caso a tribunal e à Provedoria de Justiça, por discordar da entidade a quem cabe gerir aquele financiamento, a secretaria Regional vai avançar, desde já, para o lançamento da empreitada para a recuperação do Núcleo Histórico de Santo Amaro, indiferente às duras críticas públicas feitas pela CMF, alegando que está a dar sequência ao que está estabelecido na lei.

No total e conforme sublinhado pela secretária Regional do Turismo e Cultura “as receitas provenientes da Zona de Jogo do Funchal, que serão transferidas pelo Turismo de Portugal – à semelhança do procedimento adoptado em anos anteriores – ascendem, este ano, a cerca de um milhão de euros e destinam-se a três obras – Museu do Romantismo, Núcleo Histórico de Santo Amaro e Museu dos Clássicos”, intervenções que considera “essenciais para requalificar a imagem da cidade, para revitalizar as zonas em que as mesmas serão levadas a cabo e, naturalmente, para reforçar a afirmação turístico-cultural do destino, cumprindo-se, assim, os princípios legais que norteiam a atribuição destas verbas”.

A governante sublinha que, no caso do Museu dos Clássicos, o que “está em causa é a reabilitação de uma zona que se encontra altamente desvalorizada na cidade”, particularmente na zona do Porto do Funchal, por onde passam mais de meio milhão de turistas de cruzeiro por ano. Uma decisão que choca com a posição da Câmara do Funchal, que tinha outra ideia para o projecto dos ‘clássicos’. Já no caso do Museu do Romantismo (Quinta do Monte), Paula Cabaço reforça que se trata da criação de um novo espaço de fruição cultural.

O concurso para a empreitada de recuperação do Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro deverá ser lançado, ainda no mês de Maio, sendo intenção da Secretaria do Turismo e Cultura avançar o mais rapidamente possível nesta intervenção, a primeira das três previstas. Uma obra “que possibilitará a recuperação do espaço e a criação de um roteiro patrimonial de visita que ajude a compreender a história e valorize o património que ali se retrata, associando-o ao início do povoame-nto da ilha”.

O Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro é composto por quatro edifícios: a Torre do Capitão, a Capela de Santo Amaro, a Casa dos Romeiros e o edifício novo, todos eles a serem alvo de requalificação. Trata-se de um imóvel que se encontra classificado como Conjunto de Interesse Público, pela portaria nº42/2004.