O que se passa no Turismo da Madeira? “Muito e que não depende de nós, mas quase nada que está nas nossas mãos resolver”. A constatação é assumida por um dos agentes do sector, preocupado com estatísticas e tendências, mas sobretudo com a inércia da tutela em matérias que carecem de intervenção imediata. Sob pena do previsível rombo, ser maior do que o perspectivado pelos mais optimistas....