Tuna D’Elas traz três distinções de Coimbra

A Tuna Feminina da Universidade da Madeira participou, no último fim-de-semana, no XXV Canto da Sereia, em Coimbra. No final do evento a formação académica da UMa conquistou três dos sete prémios a concurso.

A Tuna D’Elas, em conjunto com as AS FANS – Tuna Feminina da Universidade de Coimbra, a Tufes – Tuna Feminina Scalabitana e a Egitúnica – Tuna Feminina do Instituto Politécnico...