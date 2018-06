Tudo operacional para atacar incêndios

“Espero que não tenha muito trabalho”. O desejo foi expressado pelo presidente do Governo Regional ao piloto do helicóptero ligeiro para Ataque Inicial, que vai operar no âmbito do Plano Operacional para Combate a Incêndios Florestais (POCIF). O programa teve início ontem e vai prolongar-se até ao dia 15 de Outubro, podendo o prazo ser alargado mediante as condições atmosféricas.

A sede do Serviço Regional de Protecção Civil, onde fica localizado o heliporto, recebeu ontem uma pequena cerimónia que contou com a presença de Miguel Albuquerque, a fim de se conhecerem os meios mobilizados no POCIF.

No total são 1.692 equipas que vão patrulhar as serras da Madeira, com o intuito de prevenir e combater os fogos. No entanto, apesar deste reforço que significa um investimento na ordem dos 1,8 milhões de euros, é necessário bom senso. As queimadas estão proibidas e a população deverá estar vigilante.

Quanto à ‘novidade’ deste ano, o helicóptero, corresponde a um investimento importante do Governo Regional. “Quero deixar isto muito claro: quem vai pagar, quer a equipa quer o aluguer do helicóptero é o Governo, através de 1,2 milhões de euros”, frisou Miguel Albuquerque.

5.126 operacionais vão estar envolvidos nestes trabalhos, o que inclui não só bombeiros, mas também elementos da GNR, Exército e Polícia Florestal, que vão percorrer 100 mil quilómetros.

“A prioridade é a segurança de todos os madeirenses e porto-santenses”, ressalvou Miguel Albuquerque.

Já José Dias, presidente da Protecção Civil, assegurou que todos os meios estão operacionais, bem como todos os planos estão traçados e todas as corporações de bombeiros envolvidas. Contudo, mediante os casos de combate a fogos, estes planos podem ser adaptados.