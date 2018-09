O Troféu de Karting da Madeira 2018 tem continuidade amanhã, no Kartódromo do Faial, com a disputa da terceira prova da temporada.

Uma competição organizada pela Associação de Karting da Madeira, que promete, uma vez mais, muita disputa pelos lugares cimeiros, até porque a luta pelo campeonato, nas várias categorias, mantém-se em aberto e com bastante interesse.

Nesta prova estão...