Troféu de Karting 2018 arrancou no Faial

Teve início no passado fim-de-semana, no Kartódromo do Faial, o Troféu de Karting da Madeira 2018, numa organização da Associação de Karting da Madeira.

Uma prova marcada por uma boa disputa nas várias categorias, mas muito especialmente na Max, onde Martim Nunes e Alexandre Mata foram dividindo o domínio desde os treinos às qualificações. Mata venceu as duas qualificações, no entanto na final acabou por ser batido por Martim Nunes, enquanto João Bazenga fechava o pódio. Eduardo Alves (4.º), João Guilherme (5.º) e Cristiano Olim (6.º) fecharam a classificação desta categoria.

Na categoria Max/Master, Filipe Pires não deu hipóteses à concorrência, dominando desde os treinos até à final. O pleno na corrida principal foi conquistado à frente de David Zurzica, que foi segundo classificado, e de Mark Dinis, que fechou o pódio. O quarto posto foi para Diogo Fernandes.

Rodrigo Silva, por seu lado, foi o grande dominador da categoria Júnior, alcançado o melhor tempo em todas as fases da prova, desde os treinos livres à final. Na corrida decisiva, impôs-se na disputa com Mário Rodrigo, enquanto Rodrigo Jesus foi terceiro e Mateus Jesus fechou a classificação.

Nos super cadetes, António Santos foi mais forte do que Afonso Santos, alcançando também o pleno nas vitórias, desde os treinos até à final. Na decisão final impôs-se a Afonso Santos, enquanto Martim Pereira conquistava o lugar mais baixo do pódio. Na quarta posição classificou-se Diogo Aguiar.

Finlamente, entre os mais jovens, na categoria Cadete, o primeiro lugar da final foi para Martim Menezes, que também dominou amplamente desde os treinos até às qualificações. Segundo lugar para João Dinis e terceiro para Pedro Pereira, ao passo que Martim Alves conquistava a quarta posição final.