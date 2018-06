Triunfo sueco decidido pelo VAR

A Suécia conseguiu ontem uma importante vitória na estreia no Mundial de futebol de 2018, ao bater a Coreia do Sul por 1-0, no segundo encontro da primeira jornada do Grupo F, em Nijni Novgorod.

O capitão Andreas Granqvist selou, aos 65 minutos, o triunfo dos nórdicos, de grande penalidade, que o árbitro salvadorenho Joel Aguilar não assinalou inicialmente, mas rectificou após consultar as imagens, alertado pelo VAR.

O encontro começou equilibrado, com estudo mútuo, mas, aos poucos, a Suécia foi tomando conta do encontro e teve uma soberana ocasião para marcar aos 20 minutos, com Berg, isolado, a não conseguir bater Jo Hyun-woo.

Os nórdicos não mais tiveram outra oportunidade tão flagrante até ao intervalo, mas assustaram mais algumas vezes, por Jansson (21), Berg (29 e 42) e Claesson (45+2), enquanto, do outro lado, Son Heung-min foi correndo em vão.

No início da segunda parte, Forsberg, aos 49 minutos, e Toivonen, aos 56, sendo que, pelo meio, os sul-coreanos conseguiram, finalmente, um remate, por Koo Ja-cheol, que saiu ao lado da baliza de Robin Olsen.

A insistência dos europeus acabou por resultar em golo aos 65 minutos, num pénalti convertido com frieza pelo capitão Andreas Granqvist, depois de uma falta de Kim Min-woo sobe Claesson, que o árbitro só marcou após consultar as imagens do VAR. Em vantagem, os suecos recuaram no terreno, ‘dando’ a bola aos asiáticos, que se instalaram na área sueca e tiveram uma grande oportunidade para empatar o jogo, aos 90+1 minutos, mas Hwang Hee-chan cabeceou ao lado.