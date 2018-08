Triunfo nos últimos suspiros

Foi com um golo nos instantes finais, que se desenhou o primeiro triunfo do Marítimo B no Campeonato de Portugal, ao bater em casa o Gafanha por 3-2, em jogo referente à segunda jornada da Série B, que teve lugar no Campo da Imaculada Conceição, em Santo António.

O lance surgiu nos derradeiros minutos de compensação, quando Rudy serviu muito bem o seu colega André Mesquita, que sem vacilar, rematou forte para a baliza de Nuno Silva.

Num encontro com uma primeira parte bastante emotiva, em que nos 25 minutos iniciais, o marcador já tinha sido alterado por quatro vezes, foi a equipa da Nazaré a inaugurar o placar, através do avançado Tavares.

Contudo, não demorou muito tempo e o Marítimo repôs a igualdade, por meio de Marcelo, que respondeu da melhor maneira a uma boa jogada do lateral Nanu.

Já à passagem do minuto 17 minutos, os visitantes voltaram a ter nova chance, na conversão de uma grande penalidade de Tavares, que desta vez, não conseguiu levar a melhor sobre Pedro Mateus, que assim, redimiu-se do lance que originou o castigo máximo. Dois minutos volvidos, o Marítimo superiorizou-se, em mais uma boa jogada de Nanu, que assistiu Johnson, e este com um remate forte, fuzilou a baliza adversária. Ainda antes do intervalo, o Gafanha conseguiu igualar novamente a partida, com o golo de Marcelo Dias, estavam decorridos 24 minutos de jogo

Na segunda parte, apesar do visível domínio da equipa da casa, o ritmo de jogo decaiu, com poucas oportunidades para ambos os lados. Contudo, sem nunca desistir, os comandados de Ludgero Castro conseguiram carimbar os primeiros três pontos, mesmo ao cair do pano, com o golo de André Mesquita.

A vitória acaba por ser sofrida para os maritimistas, mas inteiramente justa, pelo domínio que tiveram durante a partida.

O árbitro que viagem de Santarém acaba por ter uma prestação regular.

Com dois jogos já realizados neste arranque da época 2018/2019, o Marítimo continua sem perder e com o próximo encontro a estar marcado para o dia 26 de Agosto com a equipa de Ludgero Castro a deslocar-se ao reduto do Coimbrões.