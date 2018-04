Triunfo justo mas exagerada

O Marítimo conquistou, ontem, uma vitória justa mas por números exagerados, num dérbi que se decidiu em importantes pormenores, como os lances de bola parada e de contra-ataque, onde a formação verde-rubra se mostrou superior.

No jogo que fechou a primeira volta da fase de promoção (zona Sul) do Nacional da II Divisão de Juniores, começou melhor o Marítimo, com lances perigosos nas costas dos centrais contrários, mas foi o Nacional quem marcou, por intermédio de Gabriel, após um bom trabalho com muita classe no meio da área.

Os alvinegros ficaram por cima do jogo e o lateral esquerdo Tiago, de livre directo, aos 18 minutos, enviou a bola à barra.

Com a vantagem no marcador, bem como na tabela classificativa, o Nacional continuou por cima do jogo, a dominar e a controlar as operações, mas o Marítimo, fazendo valer os lances de bola parada, acabaria por empatar a partida.

Foi, então, a vez dos maritimistas ficarem por cima do jogo, com Guerreiro a levar a bola à barra, após excelente jogada colectiva.

Porque o Nacional insistiu em cometer erros imperdoáveis, em cima do intervalo os verde-rubros chegaram à vantagem, num novo lance de bola parada. Pelagio agradeceu.

Os jogadores orientados por João Sousa entraram na segunda parte determinados em chegar ao empate, encostando a equipa de José Pedro Jacinto ‘às cordas’, sem a possibilidade de sair com a bola controlada, por força da pressão alta dos nacionalistas.

Com o decorrer do jogo, depois do Nacional ter ameaçado por duas vezes, os jogadores do Marítimo chegaram à conclusão que em lances nas costas da defesa contrário poderiam criar perigo, situação despertada quando Elson, isolado, atirou ao poste.

Descoberta a ‘pólvora’, o Marítimo aumentou a vantagem por intermédio de Guerreiro, após bom lance individual.

E numa fase em que o Nacional procurava reduzir distâncias, ma só com o coração o resultado, Pelagio fechou o encontro.

O Marítimo garantiu, assim, uma Páscoa mais doce e colocou-se em zona de subida à I Divisão.

No final do jogo os treinadores mostraram visões diferentes da partida. José Pedro Jacinto revelou que o resultado pecava por escasso, enquanto João Sousa afirmou que o ‘score’ final era uma mentira.

Importante é que o dérbi foi bem disputado, emotivo, com bons lances de parte a parte e muito correcto dentro das quatro linhas. E com muitas pessoas na bancada.