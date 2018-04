Triunfo da Briosa adia festa do Nacional

A Académica venceu (1-0) na Covilhã, ontem, e assim o Nacional ainda não fez a festa da subida à I Liga. De qualquer modo, a equipa madeirense pode carimbar esse objectivo já no próximo domingo, diante do Arouca. Em caso de triunfo na penúltima jornada, o Nacional garante o regresso ao escalão principal do futebol português e também o título de campeão da II Liga.

O empate dos alvinegros em Arouca também pode ser suficiente para subir, se Santa Clara ou Académica não fizerem melhor nos respectivos jogos. A Briosa recebe o Cova da Piedade, no sábado, enquanto o Santa Clara joga em casa, diante do Real Massamá, no domingo.

Já o Arouca complicou ontem as contas da subida, uma vez que perdeu (1-4), em casa, diante do Penafiel. Já o emblema penafidelense mantém o sonho da subida após este resultado.

O Nacional tem tudo a favor para alcançar o objectivo. Mesmo no pior dos cenários, ou seja, em caso de derrota em Arouca e vitórias dos adversários directos, o Nacional irá entrar na última jornada na frente da classificação. No último jogo do campeonato, a equipa de Costinha recebe o V. Guimarães B.

Três equipas já despromovidas

Real Massamá, Sporting B e Gil Vicente ficaram ontem matematicamente despromovidos ao Campeonato de Portugal. Na ronda 36, o Real Massamá perdeu por 3-2 na recepção ao Cova da Piedade, a equipa secundária do Sporting cedeu por 2-1 no reduto do Varzim e o Gil Vicente caiu por 1-0 fora com o Académico de Viseu.

O União mantém a esperança da permanência na II Liga. Com o triunfo de ontem, em Famalicão, os unionistas ficam dois pontos abaixo da linha de água. O União ainda recebe o Varzim e visita o Cova da Piedade, na última jornada.