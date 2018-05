Tripulante resgatado de embarcação de pesca

Um tripulante de nacionalidade portuguesa, de 52 anos, que se encontrava a bordo da embarcação de pesca denominada ‘Falcão Do Mar’, a navegar a cerca de 19 milhas a nordeste do Porto Moniz, foi ontem alvo de uma evacuação médica.

A operação foi coordenada pelo Subcentro de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), em articulação com a Associação Madeirense para o Socorro do Mar (SANAS Madeira) e o Serviço Regional de Protecção Civil.

O alerta foi recebido pela Capitania do Porto do Funchal às 8h43. Dada a posição do navio, foi empenhada uma embarcação salva-vidas do SANAS que se encontrava estacionada na estação do Porto Moniz, informou a Capitania em comunicado.

O resgate foi efectuado pelas 10h20, tendo o desembarque ocorrido pelas 11h50 no porto do Porto Moniz. No local estava já uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz que transportou o tripulante para o Centro de saúde local.A.F.