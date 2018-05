Triplo homicídio começa hoje a ser julgado

Está marcado para hoje, às 9h15, na Instância Central da Comarca da Madeira (Edifício 2000), o início do julgamento de Emiliano de Freitas Martins, acusado de matar os pais e a irmã, em Agosto do ano passado, em Santana.

O arguido, que se encontra a aguardar julgamento em prisão preventiva, arrisca ser condenado a pena máxima, uma vez que estão em causa três homicídios. A mãe e a irmã morreram no dia em que foram atingidas por tiros de caçadeira, enquanto dormiam, na madrugada de 13 de Agosto de 2017. Também o pai foi atingido a tiro, mas deu entrada na Unidade de Cuidados Intensivos, vindo a falecer dias mais tarde.

Este será o primeiro caso de triplo homicídio registado na Madeira nas últimas décadas. Emiliano Martins negou à Polícia Judiciária que tenha sido ele a cometer os crimes, mas os familiares mais próximos não tiveram quaisquer dúvidas de que tinha sido ele o autor dos disparos.

Em causa estará um sentimento de abandono que o alegado autor dos homicídios sentirá em relação aos pais. Quando criança, Emiliano terá ficado a viver na casa dos avós, em Santana, juntamente com a irmã, enquanto os pais emigraram para França. Só na adolescência partiu ao encontro dos pais, sendo que terá ficado sempre sob a dependência financeira dos progenitores.

O pai comprou depois um imóvel no Algarve, que transformou em restaurante, ficando Emiliano como gerente do espaço. No entanto, há sensivelmente oito anos, o imóvel foi consumido por um incêndio e a confiança entre pai e filho foi quebrada.

Segundo foi ainda possível apurar, o alegado triplo homicida sempre terá culpado o pai pelo seu insucesso pessoal e já tinha dirigido, por diversas vezes, ameaças aos progenitores. A espingarda utilizada para cometer o crime terá sido trazida de França por Manuel Martins Júnior, pai do arguido. Tal arma não foi encontrada pela Polícia Judiciária, apesar das buscas efectuadas.