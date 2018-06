Tribunal perdoa multa por excesso de velocidade a militar da GNR

O tribunal da Instância Local do Funchal anulou, no passado dia 23 de Maio, uma coima por excesso de velocidade aplicada pela Polícia de Segurança Pública a um guarda da GNR.

O caso remonta a 21 de Fevereiro de 2016, quando, pelas 15h21, um radar da PSP detectou uma viatura da GNR a circular a 63 quilómetros por hora na via expresso para Santana, no sítio dos Moinhos, num local onde a velocidade máxima permitida é de 50 quilómetros por hora. A PSP identificou o condutor, o cabo Silva, e registou uma coima de 100 euros, correspondente a uma contra-ordenação de trânsito leve. A Direcção Regional de Economia e Transportes emitiu as guias mas o militar da GNR recusou pagar a coima. Em vez disso, recorreu ao tribunal. Alegou que exerce funções no posto fiscal da Zona Franca do Caniçal e que no momento em que foi autuado dirigia-se para uma acção de fiscalização aduaneira de natureza urgente. A juíza atendeu a tal argumento e reconheceu que ao seguir em missão de polícia o referido militar tinha justificação para violar as regras de trânsito. M. F. L.