A Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas divulgou, ontem, o relatório de verificação externa à Conta do Tesoureiro do Governo Regional relativa à gerência de 2017 com “uma opinião globalmente positiva” e apontando apenas uma recomendação. A única correcção a fazer tem a ver com a errada inscrição dos subsídios de mobilidade de passagens aéreas, no montante de cerca de...