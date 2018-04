Tribunal da Relação absolve Alberto João Jardim

O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou, na passada terça-feira, a decisão do tribunal do Funchal que absolveu o ex-presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, do crime de violação grosseira dos deveres de neutralidade e imparcialidade da Lei Eleitoral das Autarquias Locais. Em causa estavam diversos discursos e atitudes protagonizados pelo ex-governante em Setembro/Outubro de 2009 e que o Ministério Público (MP) entendeu que violavam os deveres de um titular de cargo público, já que alegadamente eram visados candidatos do PND presentes naqueles actos públicos. Em Março de 2017, Jardim foi absolvido no Funchal. O MP recorreu mas agora o Tribunal da Relação negou provimento ao recurso. Os juízes desembargadores Simões de Carvalho e Margarida Bacelar concluem que nas inaugurações “houve inequivocamente por parte do arguido alguma linguagem exacerbada, mas não censurável criminalmente”. “Ainda que os candidatos do PND se possam, subjectivamente e de modo legítimo, sentir-se visados com as palavras e expressões que foram apuradas, tal não se revela suficiente para preencher os pressupostos do tipo legal imputado ao arguido” de violação grosseira dos deveres de neutralidade e imparcialidade. Nas inaugurações o ex-governante recorreu a expressões que os candidatos do PND achavam que visavam prejudicá-los. Mas o Tribunal da Relação desvalorizou-as por serem “tão genéricas” e dirigidas “a quem, em abstracto, é contra a autonomia”. Os desembargadores desvalorizaram igualmente a presença da então líder nacional do PSD, Manuela Ferreira Leite, numa inauguração, bem como o incidente ocorrido no Tecnopólo em que Jardim incentivou elementos da JSD a a exibirem uma tarja com dizeres difamatórios para Gil Canha. M. F. L.