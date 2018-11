Duas irmãs foram condenadas, na passada quarta-feira, pelo Juízo Local Criminal do Funchal, a penas de multa e de prisão suspensa por terem insultado e agredido uma médica do Serviço Regional de Saúde (SESARAM).

Na origem do caso estão as circunstâncias em que decorreu uma consulta no Hospital dos Marmeleiros no dia 4 de Outubro de 2016. A sentença do juiz Jorge Alexandre da Silva...