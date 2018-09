Tribunal baixa indemnização por agressão fatal

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) reduziu significativamente a indemnização que deverá ser paga pelo homem que provocou a morte de um vizinho no decorrer de uma desavença a 2 de Outubro de 2015, no sítio da Terceira Lombada, Ponta Delgada. Em vez dos 195 mil euros decididos no Juízo Central Criminal do Funchal, o arguido João Freitas tem a pagar apenas 33.804 euros. É um desconto...