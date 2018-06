Tribunal baixa ‘factura’ a empresa pública

A Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas pretendia cobrar 71 mil euros à Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo pelos emolumentos do visto à resolução governamental que determinou um aumento de capital da empresa pública mas o Tribunal Constitucional decidiu, no passado dia 7 de Junho, que é inconstitucional o artigo legal que permitiu passar tal ‘factura’. Assim, a Sociedade de Desenvolvimento apenas terá de pagar 17 mil euros de emolumentos, bem abaixo dos 71 mil euros inicialmente fixados. O acórdão do Constitucional considera que há uma violação do princípio da proporcionalidade na norma que deixa em aberto o limite máximo dos emolumentos.