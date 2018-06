Treze detidos por condução sob o efeito de álcool

Ao longo da última semana, a Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou várias operações de fiscalização rodoviária na Madeira, que culminaram com 13 detenções. Entre os dias 8 e 14 de Junho, a PSP apanhou 7 pessoas a conduzir sob o efeito de álcool no concelho do Funchal, 5 em Câmara de Lobos e uma com álcool ao volante na Ribeira Brava. Um outro condutor foi também detido por desobediência, na Calheta, uma vez que se recusou fazer o teste de alcoolemia.

Neste mesmo período, o Comando Regional da PSP contabilizou um total de 47 acidentes de viação nas estradas da Madeira, que provocaram 24 feridos ligeiros e 3 graves. Um destes sinistrados acabou por falecer no Hospital Dr. Nélio Mendonça, na sequência de um acidente ocorrido no concelho da Ribeira Brava.

De acordo com o balanço da sinistralidade rodoviária divulgado pela Polícia, nesta semana houve 30 colisões, 15 despistes e 2 atropelamentos. Neste documento consta ainda que o Funchal foi o concelho com maior número de sinistros (23), seguido de Santa Cruz (7), Ribeira Brava (6), Câmara de Lobos (3), Machico (3), Calheta (2), Porto Santo (2) e Santana (1).

O Comando Regional da PSP aconselha os condutores para que, “se beberem não conduzam”. A.F.