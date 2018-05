A Polícia de Segurança Pública está a investigar a autoria de um assalto nocturno perpetrado contra as instalações de uma loja de venda de motos situada na zona da Quinta Deão, na freguesia do Imaculado Coração de Maria, no Funchal.

O alarme anti-intrusão existente no estabelecimento comercial foi accionado pouco depois das 3 horas da madrugada, após o arrombamento.

O alerta foi dado pela empresa de segurança privada à PSP mas quando o carro-patrulha chegou ao local os assaltantes já tinham se colocado em fuga. Os gatunos levaram praticamente o que estava à mão e não perderam muito tempo no interior do estabelecimento comercial evitando assim que fossem apanhados em flagrante.

Sabe-se que dos expositores furtaram dois capacetes e dois blusões, num valor comercial que ultrapassa os mil euros.

As imagens gravadas pelo circuito interno de videovigilância poderão auxiliar as autoridades a identificar os suspeitos. Sabe-se que três indivíduos estão referenciados pela Polícia. R.D.F.