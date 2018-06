Três quedas no espaço de 15 minutos

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos socorreram, ontem, três pessoas vítimas de quedas no espaço de 15 minutos. Entre as 14 e as 14h15 foram acudir um homem que caiu no Jardim da Serra, outro que caiu no Estreito de Câmara de Lobos e uma mulher no centro deste mesmo concelho.

Os três foram transportados para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça com dores nas pernas.

Também durante o dia de ontem os Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se ao Caminho Velho da Ajuda para assistir uma mulher que caiu e, em consequência, sofreu um corte no couro cabeludo.

Já os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, às 16h50, para prestar socorro a uma mulher que caiu numa fazenda, na Rua dos Louros, no Funchal. A.F.