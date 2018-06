Três motociclistas feridos em três acidentes

Esta segunda-feira foi particularmente azarada para os motociclistas. Particularmente para os envolvidos nos três acidentes registados ontem na Madeira e no Porto Santo.

Logo pela manhã, um acidente de viação ocorrido na Avenida Santiago Menor, envolvendo um motociclo e um ligeiro de passageiros, provocou (pelo menos) um ferido. A condutora do veículo de ‘duas rodas’, uma mulher de 28 anos, teve de ser socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) e transportada de ambulância ao serviço de urgências hospitalares, na sequência de colisão, ocorrida por volta das 8 horas, junto à Escola dos Louros.

Ainda sobre este acidente, há relatos que terá causado uma segunda vítima, também ocupante da mota. Contudo, quando os BVM chegaram ao local depararam-se apenas com uma sinistrada, que terá sido assistida logo após a queda por um socorrista da Cruz Vermelha, até à chegada dos bombeiros. Consequência do impacto, esta vítima terá chegado a perder os sentidos por instantes.

A PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência.

Ao início da tarde e com suspeita de traumatismo craniano, dava entrada nas urgências o motociclista que a meio da manhã fora vítima de acidente na ‘ilha dourada’, de onde foi evacuado no avião da Força Aérea Portuguesa C-295, estacionado no Aeródromo de Manobra N.º3, no Porto Santo.

Antes de ser reencaminhado para a Madeira, o homem, com idade entre os 65 a 70 anos, fora assistido no serviço de urgências do Centro de Saúde do Porto Santo, onde chegou após ter sido socorrido pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo.

Apesar de apresentar somente ligeiras escoriações, consequência da queda sofrida na via pública, quando circulava no Sítio da Lapeira, dada a suspeita de traumatismo craniano, a vítima foi evacuada para a Madeira, tendo dado entrada no Hospital Central do Funchal, ao início da tarde.

Quando os bombeiros chegaram ao local do acidente a vítima estava inconsciente e havia sinais de terá vomitado. Perante este quadro foi de imediato levada até ao Centro de Saúde e posteriormente reencaminhada para as urgências hospitalares no Funchal, onde ficou em observações.

O dia ficou ainda mais sombrio para os motociclistas quando a meio da tarde um outro acidente com veículo ‘duas rodas, desta feita na zona dos Piornais, em São Martinho,’ atirou mais um ‘motard’ para o hospital. O ferido foi um homem de 35 anos, que por razões desconhecidas, despistou-se na via pública, tendo sofrido algumas escoriações. Apesar de ser considerado ferido leve, foi assistido e transportado pelos Bombeiros Sapadores do Funchal às urgências hospitalares. Foi por volta das 16 horas que soou o pedido de socorro no quartel, fazendo sair de imediato uma AMS em auxílio do doente.