Três milhões para melhoramentos nas esquadras

Depois de ter classificado de “dia histórico”, a presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol fechou a cerimónia de assinatura do protocolo para a elaboração do projecto de execução da adaptação de novas instalações para a Esquadra da PSP na localidade dirigindo-se à Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, dizendo “esperar vê-la muito em breve”. E não é para menos. No espaço de três meses o procedimento de deslocação da unidade avançou mais rápido do que os anos que esteve empatado, daí que a autarca socialista aproveitasse o momento para elogiar a celeridade que o Governo da República colocou no andamento do dossier. Mas a novidade foi dada por Isabel Oneto que anunciou investimentos no valor de “três milhões de euros nos próximos cinco anos” em toda a Região.

A governante falava no município da zona Oeste, vincando que há “um conjunto de obras” programadas que terão o mesmo percurso que o dossier da Ponta do Sol, dando o exemplo concreto da esquadra de Santa Cruz que terá semelhanças na resolução dos constrangimentos verificados na unidade da PSP.

“No caso de Santa Cruz, houve, entretanto, uma proposta de alternativa à casa dos magistrados”, adiantou, referindo que o MAI analisou os prós e contras da sugestão que terá chegado a Lisboa. De resto, Isabel Oneto recordou que estes processos têm tido uma forte participação das autarquias, desde a construção, à localização do local, salientou tendo a seu lado o comandante regional da PSP, superintendente Oliveira Martins e um pouco mais distante o vice-presidente da edilidade, Sidónio Pestana.

De acordo com a governante as obras de requalificação da esquadra da PSP na Ponta do Sol devem estar no terreno, o mais tardar até final deste ano, numa empreitada que terá um protocolo de colaboração entre a Câmara da Ponta do Sol, PSP e o Ministério da Administração Interna, assinado no dia de ontem, precisamente no Salão Nobre da edilidade, com vista à realização do projecto de execução.

Para já não existem valores contratualizados no protocolo no contrato interadministrativo, mas Isabel Oneto garantiu que caberá ao MAI o financiamento da empreitada prevendo que as novas instalações estejam concluídas em 2019.

Uma declaração que motivou um largo sorriso de Célia Pessegueiro que, antes, dissera que o momento era há muito esperado pela população face às condições que as forças de segurança usufruíam. “Com assinatura deste contrato damos mais um passo, o penúltimo passo, para podermos ter uma nova esquadra da PSP”, manifestou de semblante sorridente.

Recorde-se que Isabel Oneto, fez uma visita ‘relâmpado’ à Região a 19 de Janeiro, nessa altura, reuniu com o executivo de Célia Pessegueiro – encontro que também esteve o secretário regional do Equipamento e das Infra-estruturas – e, em menos de uma hora, ficou decidido aquilo que demorou muitos anos a resolver. Ontem Isabel Oneto ainda explicou que este foi um processo moroso, principalmente a passagem do prédio para a titularidade do MAI, mas estava decidido algum tempo a esta parte fazê-lo, independente da queda de pedras junto à antiga esquadra que despoletou a saída do contingente da PSP para a Rua da Marquesa.