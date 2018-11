Três mexidas no Secretariado do PSD-M

Já esteve mais longe a definição das listas dos órgãos do PSD-M que preparam as eleições internas no próximo mês. Fonte destacada dos social-democratas disse ao DIÁRIO que, por exemplo, ao nível do Secretariado do PSD-M existirão três mexidas nos cinco lugares que compõem este órgão e, embora circule a especulação nos corredores da sede da Rua dos Netos e nalgumas concelhias que...