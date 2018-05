Três meses com as águas ‘agitadas’ no Funchal

O primeiro trimestre de 2018 foi muito positivo em termos de trânsito de passageiros e embarcações no Porto do Funchal. Os dados foram publicados pela Administração dos Portos da Madeira (APRAM) e mostram que o mês de Março “cresceu excepcionalmente” face ao mesmo período do ano passado, confirmando a tendência de subida nas escalas e viajantes.

Em termos absolutos no primeiro trimestre deste ano passaram pela baía do Funchal 89 navios, 183.663 passageiros e 64.933 tripulantes, sendo que embarcaram na capital madeirense 389 pessoas, ao passo que 377 desembarcaram. São números bem superiores aos que se verificaram no primeiro trimestre de 2017, onde se registaram 52 escalas, 139.628 passageiros, 51 mil tripulantes, 160 embarcados e 235 desembarcados.

Março foi o melhor mês do ano até agora, aumentando em 50% o número de escalas e passageiros face a 2017. Nesse sentido, registaram-se 33 escalas, mais 11 do que no período homólogo, e um movimento total de 65.661 passageiros, isto é, uma subida de 21.853 pessoas. A tendência de crescimento verificou-se também no número de embarcados e desembarcados, 151 e 127, respectivamente, em contraponto com os 42 embarcados e 100 desembarcados do ano transacto.

Ainda sem dados concretos relativamente a Abril, o quarto mês do ano confirmou a tendência de crescimento do movimento de cruzeiros no Porto do Funchal, com subidas de 19% em escalas e 14% em passageiros.

Seis mega-iates foi “inédito”

De Janeiro a Abril deste ano o Porto do Funchal recebeu 21 mega-iates, mas a grande concentração foi no mês passado, mais precisamente no dia 12, quando chegaram a estar na capital madeirense seis embarcações deste género, “o que foi inédito”.

“A APRAM tem vindo a apostar neste mercado, com a participação nas maiores mostras mundiais do sector, contactando com os agentes de iates, divulgando o que a Madeira tem para oferecer a este tipo de clientes”, explica a nota da APRAM, considerando que “o mundo dos iates é considerado como a actividade de lazer mais luxuosa”, sendo este “um sector económico em pleno crescimento”.

De 1 de Janeiro de 2017 até ao passado dia 9 de Maio, o Sistema de Identificação Automático (AIS) da estação de pilotagem da APRAM registou a passagem de mais de uma centena de iates ao largo da Madeira.

Tendo como exemplo Ibiza, o custo diário de acostagem de um mega-iate é de 3,50 euros por metro quadrado, o que significa que em alguns casos, pode chegar a três mil euros por dia ou mais. “E esta não é a marina mais cara do Mediterrâneo!”, evidencia a APRAM através da sua newsletter.

“Tradicionalmente, os mega-iates param na Madeira nas travessias transatlânticas, quando vão ou quando vêm dos Estados Unidos ou das Caraíbas. Fazem-no para descanso das tripulações, abastecimento ou turismo”, esclareceu a entidade gestora dos portos da Madeira.