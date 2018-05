Três ‘leões’ no plantel do ano da Liga Europa

Rui Patrício, Bruno Fernandes e Gelson Martins, todos do Sporting, estão entre os 18 jogadores que integram o ‘plantel do ano’ da edição 2017/18 da Liga Europa de futebol, anunciou ontem a UEFA.

O Sporting, que ‘caiu’ nos quartos de final, é mesmo a segunda equipa mais representada na lista, em conjunto com o Marselha, que também tem três elementos e alcançou a final da competição.

Eis o plantel: Guarda-redes: Oblak (At. Madrid) e Rui Patrício (Sporting). Defesas: Bonucci (AC Milan), Godín (At. Madrid), Lainer (Salzburgo) e Sarr (Marselha). Médios: Luiz Gustavo (Marselha) Bruno Fernandes (Sporting) Keita (Leipzig), Koke (At. Madrid), Saúl (At. Madrid), Gabi (Atlético Madrid), Payet (Marselha) e Samassékou (Salzburgo). Avançados: Gelson Martins (Sporting), Griezmann (At. Madrid), Immobile (Lazio) e Werner (Leipzig).