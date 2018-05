Três feridos em acidente na Madalena do Mar

Três pessoas ficaram feridas, na noite da passada sexta-feira, na sequência de um acidente de viação entre duas viaturas ligeiras, ocorrido no túnel da Madalena do Mar, no sentido Calheta-Ponta do Sol.

Para o local foram mobilizadas duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e uma dos Bombeiros Voluntários da Calheta. As vítimas foram assistidas por volta das 23 horas e transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficaram em observação.

Apesar da informação ser escassa, ao que tudo indica as três pessoas apresentavam ferimentos aparentemente ligeiros.

Quanto aos automóveis sofreram danos materiais consideráveis.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência. A.F.