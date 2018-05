Três estreias de uma vez

Tem sido feita de várias estreias a presente temporada da Orquestra Clássica da Madeira (OCM) e hoje há mais três, a começar com a primeira apresentação da obra ‘Sketches, Figures and Landskapes’ do compositor e músico madeirense Jorge Maggiore, para ouvir no concerto desta tarde, com início às 18 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira. Na direcção vai estar uma nova batuta, a de Nuno Coelho, Prémio Jovens Músicos (2016) em Direcção de Orquestra. No papel de solista, em estreia, a violoncelista Astrig Siranossian. Vai interpretar o Concerto para Violoncelo e Orquestra nº1, Op.107 de Dmitri Schostakovich.

“Estou a descobrir um lugar lindo e uma orquestra fantástica”, confessou Astrig Siranossian, feliz pela oportunidade que a carreira lhe proporciona de conhecer novas pessoas e partilhar música. A música, diz, “é uma língua que não tem quaisquer fronteiras. A magia da música é que podes tocar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo”.

A jovem francesa de 29 anos vem de uma família cristã arménia, que esteve na Síria, no Líbano e na Arménia, mas que teve de se mudar. “Isso é uma das maravilhas da música, podes partilhar e mostrar tanto através da música. Mesmo que as pessoas estejam a lutar numa guerra política, fazer música em conjunto sempre traz paz e coisas bonitas.”

Com uma carreira de solista internacional, Astrig Siranossian toca uma vez por ano na West-Eastern Divan, criada por Daniel Barenboim, que reúne músicos do médio oriente. “Faço-o pela identidade por detrás desta orquestra, que é muito forte”.

Nuno Coelho também tem 29 anos, é do Porto e reside na Suíça. Começou a estudar violino, primeiro na sua cidade natal, depois na Bélgica e na Áustria. Nessa altura começou a interessar-se pela direcção de orquestra tendo optado por um novo caminho e feito formação superior em Zurique. O maestro esteve dois anos a trabalhar em Amesterdão como maestro-assistente na The Netherlands Philharmonic Orchestra. Tem dirigido orquestras em Portugal e pela Europa.

Nuno Coelho, porque é jovem, trabalha habitualmente com músicos com mais idade do que ele, um situação actual e que se vai manter nos próximos anos. O importante, defende, é haver respeito pelos músicos. “Perceber a orquestra que está à nossa frente e o que é que eles têm a propor, mas também saber aquilo que se quer e saber como conseguir, como levar a orquestra à ideia musical que temos para a obra. Essa base para maestro serve para novos e para velhos, passa por estabelecer uma relação de respeito e colaboração com os músicos”.

Atraio-o estudar a partitura geral e p que descreve como uma certa vontade de moldar o som com a sua ideia, com os seus gestos. “Acho que é fascinante o efeito que se pode ter no som”. E por isso trocou o violino pela batuta. Em 2016 foi o primeiro vencedor da categoria de Direcção de Orquestra do Prémio Jovens Músicos.

É com prazer que vê que há muitas orquestras com vontade de apostar em jovens maestros e solistas e a madeira nesse aspecto é exemplar, referiu o convidado. “Mesmo falando com colegas meus, também da minha geração, há muitos que vêm e muitos que voltam e essa aposta acho que é importante e é valorizada aqui. E em outas orquestras do país, mas aqui particularmente tenho essa sensação”.

O seu sonho é continuar a dirigir orquestras, aumentar o reportório. Um bom maestro, defende, tem conhecido da partitura, da obra e depois capacidade de interagir com os músicos, com a orquestra, de criar um bom ambiente de trabalho e de colaboração. Aprende-se, diz. Com as ferramentas inatas e com as outras que a formação proporciona. “É possível aprender a desenvolver as qualidades que se tem e as que faltam ou que se tem menos”.

Bernard Haitink, Paavo Järvi são referências na carreira deste jovem, que gosta de dirigir orquestras também em música contemporânea. “Acho que é importante e acho que é importante dar palco aos compositores, para terem a sua obra exposta e também para eles próprios evoluírem”.

Além das duas obras já referidas, no concerto de hoje está ainda Sinfonia nº2, Op.36 de Ludwig van Beethoven.