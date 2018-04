Três dias de festival para vários públicos

Mariza, D.A.M.A., Diogo Piçarra, Ruca e uma banda madeirense, ainda por anunciar. É este o alinhamento da 8.ª edição do Festival Meo Sons do Mar, pela primeira vez alargado a três dias, com um investimento quase a triplicar. O evento, orçado em cerca de 200 mil euros, começa no dia 31 de Agosto com um concerto único da fadista e termina no domingo com o espectáculo infantil. Pelo meio, o sábado será o dia mais festivaleiro no Parque de Santa Catarina.

A ideia é um festival para todos, referiu Jorge Lopes, ontem na conferência de imprensa de apresentação. “O investimento é um bocadinho maior, podemos falar talvez no triplo do que é habitual, mas eu acho que é um ano que merece, é um ano que temos também de fazer mais e vincar, até porque aquilo que temos notado, é que as pessoas têm gostado cada vez mais das ideias novas que vamos lançando”, afirmou o promotor, assumindo as muitas formas que o festival já teve nestes oito anos. “Nós temos noção que os festivais têm cada vez mais público e mais interesse, mas têm de ser adaptados a cada região, a cada cidade. E nós temos andado para encontrar o formato ideal, que acreditamos que seja este, portanto estamos a arriscar este ano. Estamos a pôr, não vou dizer a carne toda no assador, mas vamos fazer um evento com substância, com dimensão”.

O Sons do Mar começou em 2011 por ser em Julho, com três artistas/bandas nacionais e uma regional. Na segunda edição passou para Junho e para três nomes nacionais, entre eles um do fado e na seguinte para quatro nacionais. Seguiram-se as edições em Setembro, com e sem bandas locais, com quatro e até com dois nomes nacionais apenas, mas sempre com um carinho especial pelo fado e em duas ocasiões com cantores angolanos, o mais próximo da internacionalização deste cartaz de um dia. No ano passado, pela primeira vez, abriu espaço também para o público infantil, uma mudança alargada este ano com a manutenção do formato para as crianças e com a opção de estender a três dias de festival.

O evento começa no dia 31 de Agosto com um concerto de Mariza, continua no dia 1 de Setembro com concertos dos D.A.M.A., Diogo Piçarra e da banda madeirense e termina no domingo, dia 2, com um espectáculo do Ruca. São cerca de 200 mil euros para o cartaz, disse Jorge Lopes, esta tarde na conferência de imprensa.

Os bilhetes custam 15 euros para o primeiro dia, e 10 para cada um dos dois dias seguintes, serão colocados à venda a partir da próxima semana nas lojas Meo e no site da Ticketline.

“O crescimento não é tão grande quanto gostaríamos”, assumiu o produtor, em parte pelas barreiras de habituação, de criação de novos públicos, entraves estes que acredita têm sido quebrados.

“Sem público, não há festivais, nem há investimento”, sublinhou o presidente da Câmara do Funchal, recordando que os preços dos bilhetes para os festivais na Madeira são menores do que no continente. “É preciso termos consciência que os preços praticados são muito razoáveis ou abaixo daquilo que é praticado a nível nacional. Não falo sequer daquilo que seria a deslocação de um madeirense para um festival”. Há que aproveitar, convidou o presidente da Câmara do Funchal, referindo que a cidade não pode estar à parte do restante país na animação e divertimento.

O Parque de Santa Catarina será ‘adaptado’ para o concerto de Mariza, disse Jorge Lopes. “Vamos tornar o incrível espaço do Parque de Santa Catarina e vamos tentar dotá-lo da comodidade ideal. Vão ser lançadas em breve algumas surpresas que estão a ser pensadas para este concerto para que as pessoas possam desfrutar de uma grande noite de fado”.

Entretanto Jorge Sequeira, o director da Altice na Madeira, dona da Meo e patrocinadora do evento, referiu a aposta da empresa no reforço do compromisso com a Região, visível não apenas neste evento, mas também no reforço da cobertura de rede fixa e móvel. Destacou também a parceria entre a entre a Altice Labs e a Universidade da Madeira.