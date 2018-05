Três candidatos ao título na última ronda

Seria impossível pedir uma derradeira jornada mais emotiva do que esta. Machico, Pontassolense e Portosantense mantêm tudo em aberto na questão do título regional. A ronda do último fim-de-semana motivou troca na liderança e o Portosantense manteve a esperança de ainda chegar ao 1.º lugar. Três pontos separam Machico e Portosantense, mas a equipa orientada por Pedro Andrade tem vantagem no confronto directo (ganhou 3-2 fora e empatou 2-2 em casa).

Machico entra para a 22.ª jornada com tudo a favor para conquistar o título, já que apenas necessita de um ponto para garantir esse objectivo. O empate na visita ao Ribeira Brava será suficiente para fazer a festa, uma vez que a equipa de João Paulo Câmara tem vantagem no confronto directo com o Pontassolense (empatou 0-0 fora e venceu 1-0 em casa, no passado domingo).

Após duas derrotas consecutivas, ambas diante de adversários directos, o Pontassolense perdeu a liderança da Divisão de Honra e complicou bastante as contas. Para chegar ao título, terá de derrotar o União B e esperar por um deslize de Machico.

Já o Portosantense tem remotas possibilidades de alcançar a liderança, mas no futebol, como se sabe, tudo é possível. Tem de vencer o Marítimo C e esperar pela derrota de Machico e empate ou derrota do Pontassolense.