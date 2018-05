Treinador decide-se esta semana

Decididamente, Daniel Ramos não quer cumprir o ano de contrato que ainda o liga ao Marítimo. Esta vontade do treinador maritimista foi expressa na reunião que manteve com o presidente da SAD maritimista e consubstancia-se no facto, de acordo com o apurado pelo DIÁRIO, de Daniel Ramos nem sequer ter feito um esboço de preparação para a nova temporada, o que não é normal quando se sabe que o inicio dos trabalhos para a época 2018/19 está agendado para 25 de Junho.

Por outro lado, e relativamente ao reforço do plantel - o grosso dos jogadores deve manter-se - Daniel Ramos também não se pronunciou, nomeadamente quando Carlos Pereira lhe propôs que avançasse para quatro nomes de jogadores que constituíssem mais valias indiscutíveis na próxima época.

Por outro lado, Daniel Ramos tem sido associado a outros clubes, nomeadamente ao Chaves, que acaba de deixar sair Luís Castro para o Vitória de Guimarães. Também o Rio Ave tem olhado, desde a época passada, para um treinador que nasceu em Vila do Conde, mas, neste caso, se Miguel Cardoso deixar o clube vilacondense.

Sem cláusula de rescisão, conforme era anunciado anteriormente, Daniel Ramos, contudo, esbarra na vontade do presidente da SAD verde-rubra que, na reunião mantida com o técnico na semana passada, lhe transmitiu o desejo que o contrato fosse cumprido, referindo-lhe mesmo que “preferia aposta no certo do que no incerto”.

Foram conhecidas algumas fases mais complicadas ao longo da época, nomeadamente no período em que o Marítimo esteve nove jornadas consecutivas sem vencer, o que levou à intervenção mais musculada do presidente e a algumas reacções publicas do treinador mais azedas em conferências de imprensa, e é isto que Daniel Ramos diz não querer repetir, apostando numa saída pacifica e que lhe deixe as portas abertas para o futuro. “Aconteça o que acontecer, serei sempre um maritimista”, disse na Gala do Marítimo.

No entanto, Carlos Pereira não está muito virado para uma saída airosa, ou seja, sem que a SAD seja ressarcida financeiramente do ano de contrato que une as duas partes, recordando, em declarações proferidas antes da Gala, que para trazer Daniel Ramos do Santa Clara em Setembro de 2016 teve que pagar à SAD açoriana.