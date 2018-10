Travões tramam equipa de Francisco Abreu

Tudo parecia encaminhado para que Rafael Lobato completasse ontem , na segunda Corrida do ‘TCR Portugal 2018’, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, o objectivo iniciado no sábado pelo seu colega de equipa, o madeirense Francisco Abreu, mas o destino assim não o quis.

Na fase final da última volta, quando estava na segunda posição da categoria, os travões do Peugeot...