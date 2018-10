Um homem com cerca de 80 anos sofreu uma queda, durante a manhã de ontem, quando se encontrava no interior de um autocarro, na Estrada Dr. João Abel de Freitas, na zona dos Viveiros, no Funchal.

De acordo com o que foi possível apurar, o autocarro terá feito uma travagem mais brusca, que provocou a perda de equilíbrio do homem, que acabou por embater com o tórax num dos bancos.

Os...