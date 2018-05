‘Trapalhada’ em pós-graduação gera queixas na UMa

A pós-graduação em Contabilidade e Fiscalidade, leccionada pela Universidade da Madeira, numa parceria com o INDEG/ISCTE, tem gerado algumas queixas devido ao seu funcionamento. Segundo o DIÁRIO conseguiu apurar, está a decorrer um processo interno, alegadamente, porque há razões para crer que o regulamento não está a ser cumprido.

A denúncia do “mau funcionamento” deste curso chegou ao DIÁRIO por parte de Énio Dantas, aluno desta pós-graduação, que afirma que o regulamento está a ser ignorado por, entre outras questões, a avaliação não estar a ser divulgada dentro dos prazos estipulados, nomeadamente no que diz respeito à disciplina de Fiscalidade Internacional. Além disso, a unidade curricular de Auditoria Contabilistico-Fiscal, que já deveria ter tido início, foi adiada.

Para melhor perceber, este curso é destinado a licenciados em Gestão, Economia e Contabilidade e permite reunir as condições para a atribuição de créditos pela Ordem dos Contabilistas Certificados. É leccionado em horário pós-laboral e ao sábado.

Apesar de não ter sido avançada a informação ao DIÁRIO, o aluno em questão foi informado de que decorria um processo interno relativamente a este curso. O DIÁRIO tentou obter a confirmação desta questão, ontem, já depois de uma primeira fase de questões, que entretanto já tinham sido respondidas pela universidade. No entanto, não foi possível obter resposta em tempo útil.

Tal como referido, numa primeira fase, questionada pelo DIÁRIO, a Universidade da Madeira confirma que “houve um atraso por parte do professor que foi reportado à direcção do curso e, a seu tempo, resolvido”. No entanto, não adiantou os motivos de tal atraso.

Por outro lado, no que diz respeito à unidade curricular que foi adiada, a UMa esclarece o motivo com a necessidade de enquadrar alguns módulos. “A direcção institucional e a Reitoria têm a preocupação de tudo fazer para que esta pós-graduação funcione da melhor forma possível”, avança.

“No âmbito da gestão do curso de pós-graduação e no que diz respeito ao módulo em causa, foi tomada a decisão de o adiar, de forma a que fosse enquadrado no conjunto de módulos a ser lecionados por docentes do INDEG/ISCTE”, esclarece a Universidade, acrescentando que a decisão foi comunicada aos alunos, “tendo havido concordância quanto a esta alteração”. A UMa afirma que as aulas vão ter início no dia 31 de Maio, “conforme calendário disponibilizado aos alunos”.

Apesar disso, ainda no que diz respeito à unidade de Auditoria Contabilistico-Fiscal, a Universidade da Madeira assume que “houve queixas localizadas em relação ao módulo atrás referido, sendo a apreciação geral do desenrolar da pós-graduação, tanto quanto sabemos, bastante positiva”. Aliás, refere ainda que “esta é já a terceira pós-graduação que estamos a realizar com o INDEG/ISCTE e a opinião dos estudantes tem sido muito elogiosa”.

Énio Dantas mostrou-se ainda surpreendido pelo facto de não ter assinado nenhum documento de inscrição no curso. No entanto, o estabelecimento de ensino esclarece que esse tipo de contrato apenas é obrigatório nos programas de portfólio decorridos em Lisboa, “o que não se aplica (nem nunca se aplicou) na vigência da actual parceria institucional”. “O documento de inscrição está automaticamente validade aquando da inscrição dos alunos no curso na UMa e pela folha de inscrição do INDEG, preenchida e validada pelos alunos, como aconteceu nas outras edições”, explica, assumindo que, “mesmo assim houve reclamações de alunos que reclamavam existir duplicação de tarefas e muita burocracia”.