Transporte esvazia bolsos dos alunos

São as despesas com os transportes que mais pesam nas carteiras dos alunos (e respectivos orçamentos familiares) da Universidade da Madeira. A ‘Análise às Dificuldades Económicas dos Estudantes da UMa’, desenvolvida pela Associação Académica da Madeira, mostra que 60% dos inquiridos (estudantes bolseiros e não bolseiros) desembolsa mais de 50 euros por mês com as despesas de deslocação - encargo que, à semelhança do ano anterior, continua a ser apontado pelos estudantes como o mais dispendioso do percurso académico (se não olharmos, claro, para as propinas universitárias).

A Madeira e os Açores continuam sem acesso ao passe sub23 - que prevê uma redução de 25% no preço dos passes sociais para estudantes com menos de 23 anos – e o relatório do inquérito de 2018 puxa, novamente como em 2017, esta exclusão para os holofotes para justificar parte da insatisfação. Mas não só: a inexistência deste passe social, aliada ao facto de cerca de 60% dos alunos bolseiros viverem fora do Funchal, conclui a análise, pode contribuir para esta percentagem elevada de descontentamento com os gastos em mobilidade.

A alimentação, por outro lado, é uma despesa mais maleável, já que os alunos conseguem encaixar os gastos com as refeições à medida das carteiras: há quem gaste mais do que com os transportes, e há aqueles que não ultrapassam os 50 euros mensais em despesas com comida. Os primeiros optam, maioritariamente, por frequentar os restaurantes próximos da universidade, e os segundos optam por levar as refeições de casa ou por comprar, na cantina universitária, uma refeição simples - mais barata do que a refeição completa.

No geral, embora a percentagem de alunos que diz sentir dificuldades económicas tenha caído 6% comparando com 2017, a daqueles que pondera abandonar o Ensino Superior em 2018 por causa de estrangulamento económico, mantém-se nos 30%, como no ano anterior. Este ano lectivo, a atribuição de menos bolsas de estudo e a redução no valor médio da bolsa anual são apontadas como possíveis justificações para que este valor se mantenha.

O trabalho promovido pela Associação Académica tenta ainda perceber se o investimento financeiro num curso superior é sinónimo de garantia de um posto de trabalho seguro e bem pago. Assim, lê-se, “ser titular de um curso de Ensino Superior tem cada vez mais peso na transição para o mercado de trabalho”. E a previsão é que as notícias sejam mais animadoras nos próximos anos: “2018 marca um ano em que, pela primeira vez desde 2010, a percentagem de diplomados do Ensino Superior empregados em Portugal (76.1%) é superior à média da União Europeia, o que, aliado ao decréscimo constante verificado na taxa de desempregados com qualquer tipo de Ensino Superior, demonstra que a situação actual, tanto a nível nacional como europeu, é favorável para a integração de quadros superiores no mercado de trabalho”. De resto, seja pela carteira, seja pelo conhecimento adquirido (e consequente postura na sociedade), aprender é sempre uma escolha certa.

Concelhos onde vivem durante o ano lectivo

Pelo menos 92% dos estudantes da Universidade da Madeira são oriundos dos concelhos a sul da ilha, valor que, representa as dificuldades de mobilidade, assim como os custos inerentes à frequência do Ensino Superior, sublinha o relatório deste inquérito. Mas estes resultados 44% dos bolseiros vive dentro do Funchal, contra 56% que não vive. Já dos alunos que não recebem bolsa, 51% vive na capital da ilha e 49% vem de outros concelhos. Lê-se no estudo: “Enquanto existe um equilíbrio entre os alunos não bolseiros residentes dentro e fora do Funchal, a maioria dos alunos beneficiários de Acção Social reside fora do Funchal”. Um dado importante já que indica que os alunos que têm menos rendimentos são os que estão geograficamente mais longe do polo universitário o que poderá representar maiores gastos com o transporte. Ou, por outro lado, com alojamento, caso optem por viver no Funchal durante o ano lectivo.

Mas este é um número bem menor: à pergunta “No período lectivo vives numa residência diferente da oficial?”, apenas 8% dos inquiridos respondeu afirmativamente, contra 92% que mantém a mesma morada durante todo o ano. Por causa destes dados, o relatório deste ano conclui que a Universidade da Madeira tem uma grande dependência do ingresso de estudantes que são oriundos da Região.

Dentro da fatia daqueles que vivem fora da casa habitual durante o período lectivo, há várias opções de alojamento. O critério que os alunos têm em conta para fazer esta escolha é, como esperado, o poder económico. Assim, há quem escolha viver em casa de familiares ou de amigos (48%); quem opte por alugar uma casa, um apartamento, ou um quarto (32%), ou aqueles que preferem viver na Residência Universitária (20%). O trabalho ressalta que o o aumento de quotas de camas reservadas para os alunos internacionais na Residência Universitária “pode contribuir para, a longo prazo, prejudicar a disponibilidade de alojamento para os alunos oriundos do arquipélago”.