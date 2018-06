Transmadeira ganhou vida em apenas quatro horas

A Transmadeira vai voltar em 2019, assegurou ontem ao DIÁRIO a organização, ainda que a data não esteja definida. Mas acontecerá depois da realização da etapa do Campeonato do Mundo de Enduro, que se realizará na Região, nos dias 11 e 12 de Maio.

“Apesar de conhecerem os principais trilhos que existem no mundo, desde o Canadá até à Nova Zelândia, os atletas que estão connosco a participar na Transmadeira dizem-nos que estão cada vez mais surpreendidos, por causa da diversidade dos trilhos, das belezas naturais da ilha, gastronomia e simpatia do nosso povo, e têm-nos questionado quando será a segunda edição deste evento, porque querem voltar”, vincou António Abreu, membro da organização, que está a cargo do Clube Caniço Riders e da empresa Freeride Madeira.

Com o apoio da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, Associação de Promoção da Madeira e das câmaras municipais de Machico, Calheta e São Vicente, a Transmadeira conta com 119 atletas, oriundos de 26 países, dos quais ainda estão em prova 108, apesar da dureza da prova, que chega esta tarde ao fim, após cinco dias.

“Nós abrirmos as inscrições para esta prova a 15 de Dezembro e quatro horas depois já tínhamos mais de 50 inscritos, o que nos deixou extremamente felizes e surpreendidos. Depois, tendo em conta o ‘feedback’ que temos tido e a procura, vamos ter de recusar inscrições no próximo ano, porque em termos logísticos não conseguimos ter mais de 120 atletas”, explicou António Abreu, lembrando que apenas quatro atletas profissionais foram convidados para estarem presentes com tudo pago. “Todos os restantes pagaram tudo para competirem na Transmadeira. E destes 82% nunca tinham estado na Madeira”, valorizou o organizador, sublinhando que para a organização estão a trabalhar cerca de 30 pessoas, entre seguranças nos trilhos, chefes de cozinha e cronometristas. “Mas o que mais impressiona é o envolvimento dos madeirenses, que nos têm procurado, incentivado e perguntado se podem ajudar”, registou.