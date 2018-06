Transmadeira arranca com 119 atletas provenientes de 26 países

Cumpriu-se ontem o primeiro de cinco dias da Transmadeira, prova de aventura de BTT, pelas montanhas e trilhos da Região, na qual estão a participar 119 atletas, provenientes de 26 países.

Numa organização Clube Caniço Riders e Freeride Madeira, a jornada inaugural foi disputada ao longo de seis etapas especiais, entre o Pico do Areeiro e Machico, num total de 48 km, com final junto à praia de Machico, onde os atletas ficaram alojados, num acampamento, a preceito, antes de partirem para a nova aventura, hoje, entre Machico e Santo António, com novo acampamento, agora na Quinta de São Roque.

Entre os desportistas está o madeirense Emanuel Pombo, que compete neste tipo de prova pela primeira vez. “Esta é minha primeira vez que participo numa corrida neste formato, na qual terei que fazer uma boa gestão. Correndo em casa a motivação é sempre alta e a inspiração ainda maior para um bom resultado”, afirmou o vencedor da Taça de Portugal de Donwhill.

Por sua vez, por parte da organização, António Abreu fez questão de afirmar que todos aqueles que estão envolvidos no projecto estão “felizes por levar em frente este projecto que atravessa a Madeira em cinco dias”. “Serão mais de 200 km a dar ao pedal e passando por vários municípios. É uma forma única para dar a conhecer o potencial da nossa região para a prática desta modalidade”, destacou. f.s.