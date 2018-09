Tranquilidade e equidade

Deu-se ontem de manhã o arranque do novo ano lectivo 2018/2019, numa cerimónia que decorreu na Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia e num auditório repleto de professores, que assistiram aos discursos do director regional de Educação e do secretário regional de Educação, ambos lembrando que para que haja sucesso escolar é preciso que as escolas e os professores apostem na equidade...