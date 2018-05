Tranquada não participa no ‘Dia do Empresário’

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira não deverá estar presente, na próxima segunda-feira, na conferência do Dia do Empresário, promovida pela ACIF - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira.

Pelo que o DIÁRIO conseguiu apurar, Tranquada Gomes não terá gostado da forma como o parlamento regional foi tratado, em relação a outros órgãos.

A conferência ‘A Economia sem Fronteiras’, que decorrerá no Centro de Congressos da Madeira, terá intervenções de abertura da presidente da ACIF, Cristina Pedra Costa e do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. Depois das homenagens a empresários, a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, fará uma intervenção e o Representante da República, Ireneu Barreto, fará o encerramento da sessão de abertura.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira terá sido convidado, apenas, para estar presente e assistir e isso não terá agradado a Tranquada Gomes.

A ALM é o primeiro órgão de governo próprio da Região e o seu presidente não aceita a secundarização em relação a outros órgãos.

Se não houver alguma alteração ao programa que se encontra na página da ACIF, Tranquada Gomes já terá informado o seu gabinete de que não estará presente na conferência. Apenas deverá participar no jantar de gala em que será orador o primeiro-ministro.

A vinda de António Costa alterou o programa da ACIF que, inicialmente, referia que a ministra do Mar faria uma intervenção no jantar de gala.

A presidente da ACIF, Cristina Pedra garante que não recebeu qualquer reclamação do parlamento e que, para a instituição que preside, esta não é uma questão polémica.

No entanto, esta é mais uma questão em torno do Dia do Empresário, depois de o DIÁRIO ter noticiado, ontem, que o gabinete do presidente da Câmara Municipal do Funchal está a receber inscrições para a conferência da ACIF e a incentivar os seus funcionários a participarem. Mensagens do chefe de gabinete de Paulo Cafôfo aos funcionários que terão provocado algum incómodo.