Tráfegoautomóvel aumenta 21% em três anos

O número de veículos que circulam nos dois principais itinerários da Madeira – via rápida (VR1) e via expresso (VE) – tem aumentado significativamente. É mais um factor determinante para a reformulação da sinalização e dos regimes de velocidade. De acordo com os dados das concessionárias, a que o DIÁRIO teve acesso, o tráfego automóvel cresceu 21,1% em apenas três anos. A retoma económica e o fim da crise explicam, em boa parte, esta subida de um quinto no tráfego automóvel que, em termos práticos, representa uma média diária de mais de 4 mil veículos nas principais estradas da Região.

A VR1 é a mais concorrida. As faixas de rodagem de ambos os sentidos, entre Ribeira Brava e Caniçal, concentram a grande maioria do tráfego automóvel da Região. Fazendo a comparação entre os dois principais itinerários da ilha – de resto os únicos da Região onde o tráfego é diariamente monitorizado -, verifica-se que 85% dos carros e motos concentram-se nos 44 kms (em cada sentido) da via rápida, enquanto nas estradas geridas pela Via Expresso, que compreende praticamente 69 km de extensão, os utilizadores representam os restantes 15%.

A pressão do tráfego tem sido mais sentida na VR1, concessionada à Vialitoral, sobretudo nos acessos ao Funchal, onde se concentra a esmagadora maioria dos carros, ocorrendo também o maior número de acidentes. Assinalável é o facto de, pela primeira vez, o tráfego máximo aproximar-se da barreira dos 60 mil veículos por dia, um pico que quase dobra o valor médio diário.

A pressão da via pelo tráfego automóvel é uma das variantes que têm impacto na sinistralidade. Esse factor, aliado às condições meteorológicas adversas, ao excesso de velocidade, à não manutenção das distâncias mínimas de segurança e ao traçado da via, explicam a quase totalidade dos acidentes de viação ocorridos quer na via rápida como na via expresso.

Mais de 3.500 novos utilizadores diários na VR1

Segundo os dados da Vialitoral, entre Outubro de 2016 e Setembro de 2017, circularam na via rápida (em ambos os sentidos) 32.765 carros e motos, um aumento de 4,9% face ao período homólogo anterior e de 9,3% se compararmos a 2015. Contas feitas, a via rápida ‘ganhou’ 3.587 novos utilizadores diários no espaço de três anos.

A via rápida está cada vez mais ‘povoada’ de carros, havendo menos espaço livre para circular e reduzindo a margem para acelerar, um factor que, entre outros, foi determinante para a redução dos limites máximos de velocidade, em Setembro de 2016.

O aperto é bem notório neste cálculo: em cada quilómetro circulam, em ambos os sentidos, 372 veículos por dia, o equivalente a 16 por hora em cada extensão de mil metros.

Via expresso ‘ganhou’ perto de 600 veículos por dia

Nas estradas concessionadas à Via Expresso – VE1 Machico Norte/Ribeira de São Jorge, VE2 São Vicente/Porto Moniz, VE3 Arco da Calheta/Raposeira e VE4 Ribeira Brava/Meia Légua e Serra d’ Água/São Vicente - o aumento do tráfego também tem sido notório.

De acordo com os dados da concessionária, a que o DIÁRIO teve acesso, entre 2015 e 2017, o número de utilizadores destas infra-estruturas aumentou 11,8% nos últimos três anos, uma subida maior do que a registada na via rápida, mas com um número de utilizadores bem mais modesto: por dia foram registados em 2017 mais 586 veículos do que em 2015.

Contudo, o aumento do tráfego é significativo. Basta ver que em 2013, quando a Via Expresso mantinha a gestão dos troços da VE5 (Cancela-Camacha), VE6 (Curral das Freiras) e VE7 (Jardim do Mar/Paul do Mar) que, em 2015 passou para a tutela administrativa da Direcção de Estradas do Governo Regional, havia 4.141 veículos a circular em 80,4 kms de estrada. Em 2017, são já perto de 5 mil os utilizadores diários em 68,96 kms.

Contas feitas, temos uma média diária de 72 utilizadores por quilómetro na via expresso, ou seja, em cada hora passam três veículos em cada extensão de mil metros de asfalto das VE.

Utilização das VE aumenta 20% em Agosto de praia e festas

É curioso verificar que durante o Verão há uma maior afluência de viaturas nas estradas concessionadas à Via Expresso. Durante 2017, o mês que registou o maior pico no fluxo automóvel foi Agosto, atingindo 6.264 veículos por dia, 20% acima da média diária anual.

O manancial de arraiais, festas e demais eventos, explicam em boa parte o aumento de carros nas estradas da VE, não fosse esta rede viária o acesso privilegiado para aceder às várias localidades da ilha, para passeios, idas à praia ou a certames que animam a época estival.

Logo, é natural que Agosto seja, também o mês ‘negro’ na sinistralidade. No mês mais quente do ano, ocorreram 14 acidentes com feridos em 2015 e 2016 (dos quais sete com feridos em cada um dos anos) e seis (três com sinistrados) em 2017.

Acidentes baixam 21% e sinistrados 26%

Contudo, analisando a evolução ao longo dos últimos anos, conclui-se que há uma melhoria nos dados da sinistralidade como da vitimização na rede de estradas concessionada à Via Expresso, apesar de estar a aumentar o número de veículos em circulação ao longo dos últimos anos, sobretudo desde 2014.

Em 2017, a sinistralidade na VE1, VE2, VE3 e VE4 registou 66 acidentes (-21% face a 2016) e 29 sinistrados (-26%): 25 feridos ligeiros (-3), 2 graves (-4) e 2 mortes (-3).

Analisando por vias, nota-se que a VE3 (Ribeira Brava/Raposeira) é a mais acidentada e a mais perigosa tendo em conta o número de sinistrados e de mortes, embora em todos os troços quer os acidentes como as consequências daí resultantes têm evoluído positivamente.

A redução dos limites máximos de velocidade, operado em Setembro de 2016, poderiam ter contribuído para este abrandamento, embora tal não seja conclusivo já que o ano de 2016, apesar de ter fechado com igual número de feridos, foi particularmente desastroso no número de mortes (5) e de acidentes (82), comparado com 2015: 76 sinistros e 1 óbito na estrada.