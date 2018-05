Trabalho de Artur Campos em destaque no ABM

O ABM - Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira está a divulgar a partir deste mês de Maio um conjunto de fotografias assinadas por Artur Campos, repórter fotográfico madeirense com longa carreira onde se destacam cerca de três décadas de trabalho no DIÁRIO de Notícias.

O fundo agora divulgado pelo ABM integra um exaustivo e relevante levantamento iconográfico do património religioso das ilhas da Madeira e Porto Santo.

O trabalho foi realizado entre os anos de 1991 e 1996, encontrando-se disponível um conjunto de 374 negativos em película, policromáticos e 372 provas fotográficas, também policromáticas. A estrutura de classificação adopta uma única secção temática intitulada Igrejas, capelas e outros espaços de devoção religiosa”, cuja organização encontra-se subdivida em onze séries geográficas, referentes a cada concelho do arquipélago da Madeira.

De acordo com a informação divulgada pelo ABM, no corrente mês de Maio serão disponibilizadas as imagens representativas dos concelhos da Calheta, Câmara de Lobos e do Funchal (este último incluindo as freguesias do Imaculado Coração de Maria, Monte, Santa Luzia, Santa Maria Maior, Santo António e São Gonçalo). Já durante os meses de Junho e julho serão divulgadas as imagens dos restantes concelhos.

Recorde-se que Artur da Silva Mendes Campos nasceu na freguesia de Santa Luzia, a 6 de setembro de 1943. Deu os primeiros passos da sua carreira profissional ainda muito jovem, iniciando, aos dez anos de idade, as funções de ajudante de tarefas no estúdio da Foto Vieira, na rua dos Tanoeiros. Dois anos e meio mais tarde, em 1956, Artur Campos foi trabalhar para o estúdio de Carlos Fotógrafo, na rua de Fernão Ornelas, onde permaneceu durante sete anos, realizando diversas reportagens fotográficas e de laboratório, juntamente com uma equipa de outros profissionais da empresa.

Em 1963 foi contratado para trabalhar no estúdio dos Perestrelos Photographos, localizado na avenida Arriaga. Ali permaneceu durante 10 anos, tendo saído para desempenhar as funções de repórter fotográfico do DIÀRIO de Notícias, onde se manteve até à data da sua aposentação, ocorrida entre 2006 e 2007.

“Tendo por base esta relação de experiência e rotina profissional no ramo da fotografia, que o levava a deslocar-se aos vários sítios da Ilha da Madeira, Artur Campos decidiu entre 1991 e 1996 apostar grande parte do seu período de férias profissionais numa produção individual de recolha fotográfica das igrejas e capelas edificadas nas Ilhas da Madeira e Porto Santo, tema que lhe despertava um enorme entusiasmo, em grande parte providenciado pelo valor histórico e significado cultural da tradição religiosa no território insular”, refere o instrumento descritivo e o dossier de divulgação elaborados pela arquivista Alda Pereira e pelo designer Leonardo Vasconcelos. “No ano seguinte, a Direcção Regional dos Assuntos Culturais decidiu contratualizar a compra dos negativos e reprodução das provas deste acervo, tendo a aquisição sido efectuada a 2 de junho de 1997, através de Artur Campos e da firma Foto Arco Iris, Perestrelo, Pereira e Ferreira, Lda”.

Os trabalhos poderão agora ser consultados através do ABM.