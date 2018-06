A Espanha, adversário de Portugal no grupo B do Mundial, empatou (1-1) ontem diante da Suíça. No jogo que teve lugar no Estadio de la Ceramica, casa do Villarreal, Julen Lopetegui apresentou o seguinte ‘onze’: De Gea, Odriozola, Piqué, Azpilicueta, Jordi Alba, Thiago, Koke, Silva, Iniesta, Aspas e Diego Costa. A equipa da casa tem ainda trabalho a fazer ao nível da finalização para ter melhor índice de aproveitamento.

Uma das grandes dúvidas na selecção espanhola prende-se com a escolha do seleccionador para a principal referência ofensiva. Ontem, apostando num 4x3x3, Julen Lopetegui colocou Diego Costa no centro do ataque, enquanto Iago Aspas jogou descaído para a direita, ficando o lado oposto entregue David Silva. Na Suíça, destaque para a titularidade do benfiquista Seferovic. A selecção helvética integra o grupo E do Mundial, juntamente com Brasil, Costa Rica e Sérvia.

Os espanhóis entraram mais fortes, sobretudo aproveitando para criar desequilíbrios pelo corredor esquerdo, com destaque para David Silva. Aos 20 minutos, a selecção da casa criou a primeira grande situação de perigo, por David Silva, mas o remate de primeira não levou a melhor direcção. A Suíça respondeu prontamente, por Dzemaili, mas sem sucesso. Não tardou até surgir a vantagem espanhola. Ao 29 minutos, Odriozola rematou de primeira e marcou um golo de belo efeito, sem hipótese para Sommer. Ainda antes do intervalo, uma oportunidade para cada lado: Lichtsteiner para Suíça, enquanto Diego Costa teve boa ocasião para aumentar a vantagem espanhola.

Para a segunda parte, Lopetegui lançou Lucas Vazquez para o lugar de Aspas. Aos 62 minutos a Suíça chegou ao empate, com o golo de Ricardo Rodriguez, num erro do guarda-redes De Gea. Espanha ainda procurou o segundo golo, mas a Suíço fechou bem os caminhos para a sua baliza.