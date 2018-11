Toy actua nos Jardins do Almirante Reis no dia 24

O artista nacional Toy irá actuar, nos Jardins do Almirante Reis, no Funchal, a partir das 22 horas, no dia 24 de Novembro. O DIÁRIO já havia noticiado a vinda do artista à Madeira, mas a organização, mais concretamente o Café do Teatro, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, ainda não tinha definido o local. A confirmação foi dada na manhã de ontem.

Recorde-se que o artista...