O DIÁRIO vai promover uma bolsa de apostas em todos os encontros do Mundial’2018 que foi entregue aos ‘presidentes do futebol’, que, amavelmente, acederam colaborar com o nosso matutino neste desafio.

O Totomundial dos Presidentes contará com a participação dos líderes dos clubes que participam nas competições nacionais, bem como com responsáveis máximos das colectividades que competem na provas regionais de seniores - Divisão de Honra e I Divisão -, aos quais juntámos o presidente da Associação de Futebol da Madeira (AFM).

Os líderes dos 21 clubes e da AFM estiveram nos últimos dias a estudar o calendário e até ontem apresentaram os prognósticos para os 48 jogos da fase de grupos, que arranca amanhã, com a partida inaugural do Campeonato do Mundo, entre a Rússia e a Arábia Saudita.

Neste ‘duelo de presidentes’, num campeonato que se antevê muito competitivo e equilibrado, serão atribuídos três pontos para quem acertar no resultado correcto e um ponto para os que adivinharem a tendência do resultado, mesmo falhando no ‘score’ final.

Como o Mundial terá 64 jogos, serão submetidas 64 apostas por cada um dos 22 convidados da rubrica, sendo que o quadro de resultados e respectiva classificação será actualizado e publicado em todas as edições.

32 crónicas ao longo da prova

Para além do Totomundial, diariamente contaremos com o contributo de 32 ilustres madeirenses, que vão escrever uma única crónica, numa rubrica a que chamamos ‘O Meu Mundial’.

Entre os cronistas estão políticos, professores, gestores, futebolistas, empresários, estudantes, dirigentes e atletas de modalidades ditas amadoras, como forma de sermos o mais abrangentes possível.

Suplemento de 16 páginas

Em termos de cobertura noticiosa, ao longo dos próximos 32 dias o DIÁRIO fará uma dará grande destaque do Mundial’2018, através das suas várias plataformas, com natural incidência na selecção de Portugal e a sua principal estrela, Cristiano Ronaldo, estando também garantidas reportagens no Largo da Restauração, onde funcionará o ‘Mundial na Cidade - Fun Center’, uma iniciativa do DIÁRIO, que conta com os apoios da Câmara Municipal do Funchal, Empresa de Cervejas da Madeira, MEO e Grupo Café Teatro, bem como com relatos de sítios pouco habituais, que revelaremos a seu tempo.

Arranque oficial é amanhã

Resta acrescentar que amanhã daremos oficialmente o ‘pontapé de saída’ do Mundial da Rússia, com a publicação de um suplemento de 16 páginas, no qual faremos a apresentação de todas as selecções participantes, dos estádios da prova, contaremos a história dos mundiais, apresentaremos recordes, grandes ausentes e, obviamente, o calendário da competição.