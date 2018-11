Totalmente renovado

Parque de diversões na baixa do Funchal instala-se a partir do dia 30 de Novembro com a pretensão de estar aberto até às 2 da madrugada. Já o circo abre portas a 6 de Dezembro com números internacionais nunca antes vistos na Madeira. Não haverá ‘Dia do Euro’, mas a organização pondera fazer promoções especiais