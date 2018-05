“Total repúdio a actos que não dignificam o Sporting”

O presidente do Núcleo do Sporting Clube de Portugal na Madeira, Duarte Agrela, reagiu com “total repúdio a estas atitudes” protagonizadas por alguns adeptos do clube, considerando que são “actos que não dignificam o Sporting, nem abonam em nada o nome da instituição”.

Aquele responsável considera mesmo que se trata de “um momento negro na história do Sporting” que fica “marcado pela tristeza”, não escondendo a sua mágoa por ver o seu clube de coração passar por isto. “Não há muito mais a dizer sobre tudo isto, porque é uma coisa inacreditável, que nunca pensei - nem eu nem os sportinguistas - assistir”, reforça.

Duarte Agrela lamenta que isto tenha acontecido, ainda para mais, numa altura em que “nós falamos de militância e quando vemos os estádios cheios” e “malta cada vez mais nova a apoiar os estádios” onde joga o Sporting.

Duarte Agrela teme que estes actos violentos tenham repercussões negativas na prestação da equipa na final da Taça de Portugal, no próximo domingo, frente ao Desportivo das Aves. “É normal que tenha, pois os jogadores estão extremamente abalados com aquilo que aconteceu”, refere, acrescentando que “só uma equipa psicologicamente muito, muito forte é que pode ultrapassar este momento”. N.G.