Torneio Social do CPL com centena e meia

O Centro de Padel e Lazer (CPL) volta a organizar, pela terceira vez, um torneio social de padel, e que arranca hoje e se prolonga até ao próximo sábado. Esta terceira edição volta a ficar marcada por um novo recorde de duplas inscritas, num total de 76, ou seja um total de 152 participantes, que irão discutir os títulos em quatro níveis distintos de competição.

De referir que a competição ao longo da semana, à excepção do dia 1 de Maio (terça-feira), disputa-se entre as 18 horas e as 24 horas, enquanto no feriado e no sábado a maratona de jogos será entre as 10 e as 24 horas.

Este torneio serve igualmente para que o CPL apresente a sua nova loja com produtos da marca de padel Cartri, sendo este responsável pela exclusividade na Madeira da marca.